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Под Киевом женщина сбила девочку на "зебре": пообещала купить новые кроссовки

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Белая Церковь, Пятница 10 сентября 2021 17:21
Под Киевом женщина сбила девочку на "зебре": пообещала купить новые кроссовки Коллаж РБК-Украина: в Белой Церкви автоледи сбила девочку на переходе
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в Белой Церкви женщина за рулем легковушки наехала на девочку, которая переходила дорогу по "зебре". После происшествия водитель авто пообещала пострадавшей купить новые кроссовки, чтобы та не обращалась в полицию и "скорую помощь".

Об этом 10 сентября передает "Киевское чтиво" в Telegram-канале.

Сообщается, что колесо машины попало на ногу девочке, и той пришлось бить телефоном по авто, чтобы водитель отъехала.

Также в сети опубликовали видео, снятое регистратором в автомобиле свидетеля дорожного инцидента. На кадрах видно, что машина нарушительницы ПДД даже не притормозила перед пешеходным переходом, по которому шла девочка, переходя на другую сторону улицы.

После наезда через несколько секунд автоледи сдала чуть назад, и пострадавшая девочка, уже прихрамывая, перешла по "зебре" на пешеходную часть.

Свидетель ДТП поспешил к ней, а вскоре подошла и сама женщина-водитель, сбившая ребенка.

В публикации говорится, что женщина попросила не вызывать правоохранителей и медиков "скорой", чтобы у нее не было проблем. И решила откупиться новыми кроссовками, которые пообещала приобрести для пострадавшей.

Однако, как выяснилось, автоледи об обещании благополучно забыла - за целую неделю со времени инцидента она ни разу не поинтересовалась самочувствием пострадавшей. Теперь семья девочки написала заявление в полицию, и дело идет в суд.

Видео: в Белой Церкви женщина за рулем авто наехала на девочку на переходе

Ранее сообщалось, что в конце августа на Хортице пьяный водитель сбил семью с дочкой.

Напомним также, перед этим в Виннице пьяная "мажорка" на огромной скорости сбила ребенка, и пострадавший попал в реанимацию.

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ДТП Белая Церковь
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