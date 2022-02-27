В Бердянске мужчина голыми руками перенес мину в лесопосадку: опубликовали видео

В городе Бердянске Запорожской области местные жители нашли мину возле моста и домов.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Отмечается, что обычный местный мужчина не испугался и голыми руками перенес мину в лесопосадку.
"Путин, куда ты полез? Украинский народ непобедим", - написал Геращенко.
Муж нашел ее под мостом, который хотели взорвать.
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