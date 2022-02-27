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В Бердянську чоловік голими руками переніс міну у лісопосадку: опублікували відео

Автор: Тетяна Самарук

У місті Бердянську Запорізької області місцеві жителі знайшли міну біля мосту та будинків.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зазначається, що звичайний місцевий чоловік не злякався і голими руками переніс міну у лісопосадку.

"Путін, куди ти поліз? Український народ непереможний", - написав Геращенко.

Чоловік знайшов її під мостом, який хотіли підірвати.

Раніше ми повідомляли, що Чернігівці оригінально "привітали" окупантів, замінивши дорожні вказівники.

Також ми писали, що у Бучі окупанти хочуть використовувати жінок і дітей як "живий щит" для прориву до Києва.

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Бердянськ