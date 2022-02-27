В Буче оккупанты хотят использовать женщин и детей как "живой щит" для прорыва в Киев
В Буче оккупанки придумали хитрую схему (коллаж РБК-Украина)
Россия напала на Украину 24 февраля. Теперь оккупанты в городе Буча Киевской области хотят использовать детей и женщин как "живой щит" для прорыва в Киев.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, оккупанты говорят местным жителям в Буче, что хотят их эвакуировать в Киев.
Однако, на самом деле они хотят из живых людей сделать "живой щит" для прохождения в Киев.
Местных жителей призывают быть осторожными.
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