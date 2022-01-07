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В Бердянске грузовик коммунальщиков ехал на вызов и провалился под асфальт (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Бердянске спецавтомобиль ремонтной бригады местной службы водоканала ехала на вызов, чтобы ликвидировать аварию, но сам угодил в огромную яму на дороге и провалился под асфальт.

Об этом 7 января передает издание "PRO.berdiansk.biz".

Отмечается, что инцидент произошел на участке дороги по улице Циолковского еще вчера. В результате ДТП, к счастью, пострадавших нет.

В КП "Бердянскводоканал" рассказали, что произошел провал старого бесхозного коллектора, который принадлежит бывшему Бердянскому винзаводу. Также сообщается, что предприятие не предоставило городу документацию о состоянии трубы, потому "можно лишь догадываться о масштабах аварии".

Коммунальщики также уточнили, что коллектор пролегает от Восточного проспекта до Мелитопольского шоссе и может быть в разрушенном состоянии.

Также появились фотографии, как авто коммунальщиков угодило в дыру и стало проваливаться под асфальт.

В Бердянске авто коммунальщиков провалилось под асфальт (фото: pro.berdiansk.biz)

По словам местных жителей, на дороге по Циолковского асфальт проседал и ранее, однако таких глубоких и больших провалов не было.

После ДТП место с дырой на дороге, где провалился грузовик, было ограждено.

Грузовик ремонтной бригады КП" Бердянскводоканал" провалился под асфальт (фото: pro.berdiansk.biz)

Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся грузовик коммунальщиков, и людям пришлось выпрыгивать из машины на ходу.

Также мы писали, что перед этим в центре Житомира под асфальт провалился грузовик.

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ДТПБердянск