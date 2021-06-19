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В центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидента

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Житомир, Суббота 19 июня 2021 17:01
В центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидента Фото: в Житомире грузовик провалился под землю (фото facebook.com/a.bliznjuk)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Житомире под асфальт провалился грузовик. Произошло это возле 12-этажного жилого дома ("Шульц") во время ремонта покрытия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Близнюк, доцент кафедры журналистики университета им. И. Франка.

Так, инцидент произошел утром, 19 июня, на Майдане Соборном. Как рассказали очевидцы, грузовик внезапно полностью провалился под землю.

Как видно на фото, коммунальщики огородили предупредительной лентой место происшествия. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

"Только что возле 12 - ти этажки на Майдане Соборном под асфальт провалился грузовой автомобиль", - сообщил Близнюк.

Причины произошедшего устанавливаются.

В комментариях пользователи пишут, что это пешеходная часть. Также отмечают, что там вкладывают новый асфальт, который и привезла машина. Однако перекрытие не выдержало, и машина провалилась.

В центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаВ центре Житомира под асфальт провалился грузовик: фото инцидентаФото: в Житомире грузовик провалился под землю (фото facebook.com/a.bliznjuk)

Ранее мы сообщали, что в Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму.

Также в Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем.

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