В Бердянске дельфины сорвали мужчине рыбалку: видеофакт

По словам мужчины, несколько дней назад он отправился на море за пеленгасом, но рыбалка не задавалась. Позже стала ясна и причина этому.

Как оказалось, в этом месте дельфины устроили свою рыбалку, распугав потенциальный улов рыбака.

"Во время рыбалки заметил, что клев пеленгаса немного приутих. Кинул взгляд на море, а там дельфины охотятся... Прикольно..." - подписал видео его автор.

Видео: Дельфины в Бердянске

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