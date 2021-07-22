У Бердянську дельфіни зірвали чоловікові риболовлю: відеофакт

За словами чоловіка, кілька днів тому він відправився на море за пеленгасом, але рибалка не задавалася. Пізніше стала зрозуміла і причина цього.

Як виявилося, в цьому місці дельфіни влаштували свою риболовлю, розполохавши потенційний улов рибалки.

"Під час риболовлі помітив, що клювання пеленгаса трохи притихло. Кинув погляд на море, а там дельфіни полюють... Прикольно..."- підписав відео його автор.

Відео: Дельфіни в Бердянську

Користувачі в коментарях дякують автору відео за позитив: