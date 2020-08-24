Прыгали прямо на людей: в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими (видео)

В Бердянске дельфины играли с людьми (фото: pro.berdiansk.biz)

Дельфины порезвились с отдыхающими на Азовском море

В Бердянске дельфины устроили невероятные игры с отдыхающими на побережье Азовского моря. Животные плавали между людьми и высоко выпрыгивали, вызывая невероятный восторг у людей.

Видео появилось в Facebook Юлии Шелкопляс с геотегом "Бердянская коса".

"Они вернулись", - подписала автор видео.

Несколько дельфинов брызгались, резвились и выпрыгивали на людей, вызывая шквал положительных эмоций и визгов у отдыхающих.

Интересно, что в игры с дельфинами в Запорожской области поверили не все пользователи. Кое-кто усомнился из-за слишком чистой воды, которая скорее свойственна Черному, а не Азовскому морю.

Они вернулись! Опубліковано Юлією Шелкопляс Субота, 22 серпня 2020 р.

Дельфины порезвились в море с отдыхающими (видео: facebook.com)

"Это правда Бердянск? Или очередной разводняк?

Ох, это бердянское море с чистой водой..." - пишут в комментариях скептики.

Ранее мы писали, что в Кирилловке туристы заметили "морскую свинью". Животное попало на видео.

Также сообщалось, что на курорте Азовского моря невозможно зайти в море.