У Бердянську дельфіни зірвали чоловікові риболовлю: відеофакт

У курортному місті Азовського моря Бердянську з'явилися дельфіни, які зірвали місцевому жителю риболовлю. Втім, він не образився, зняв ігри тварин на відео і виклав у мережу.

Про це в Facebook розповів той самий рибалка Володимир Приварников.

За словами чоловіка, кілька днів тому він відправився на море за пеленгасом, але рибалка не задавалася. Пізніше стала зрозуміла і причина цього.

Як виявилося, в цьому місці дельфіни влаштували свою риболовлю, розполохавши потенційний улов рибалки.

"Під час риболовлі помітив, що клювання пеленгаса трохи притихло. Кинув погляд на море, а там дельфіни полюють... Прикольно..."- підписав відео його автор.

Відео: Дельфіни в Бердянську

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