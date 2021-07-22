ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Бердянську дельфіни зірвали чоловікові риболовлю: відеофакт

Новость на русском →
Бердянськ, Четвер 22 липня 2021 09:21
У Бердянську дельфіни зірвали чоловікові риболовлю: відеофакт Колаж РБК-Україна: у Бердянську помітили дельфінів
Автор: Світлана Мащенко

У курортному місті Азовського моря Бердянську з'явилися дельфіни, які зірвали місцевому жителю риболовлю. Втім, він не образився, зняв ігри тварин на відео і виклав у мережу.

Про це в Facebook розповів той самий рибалка Володимир Приварников.

За словами чоловіка, кілька днів тому він відправився на море за пеленгасом, але рибалка не задавалася. Пізніше стала зрозуміла і причина цього.

Як виявилося, в цьому місці дельфіни влаштували свою риболовлю, розполохавши потенційний улов рибалки.

"Під час риболовлі помітив, що клювання пеленгаса трохи притихло. Кинув погляд на море, а там дельфіни полюють... Прикольно..."- підписав відео його автор.

Відео: Дельфіни в Бердянську

Користувачі в коментарях дякують автору відео за позитив:

  • Дуже радісно, що в нашому морі знову з'явилися Дельфіни. А на середній косі в затоці плаває біла нутрія і виходить до людей, щоб погодували. Так незвично.
  • Це означає, риба є, і це радує, буде і рибалка, спасибі за позитив.
  • Ваше відео для жителів кам'яних джунглів великих міст - джерело позитиву і надії.

Цікаво, що поява дельфінів в курортному Бердянську явище нерідке. Вони люблять складати компанію відпочиваючим і стрибати прямо на людей.

Раніше ми писали, що дельфінів помітили на пляжі в Одесі. Вони плавали там буквально в метрі від людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини