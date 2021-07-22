У Бердянську дельфіни зірвали чоловікові риболовлю: відеофакт
У курортному місті Азовського моря Бердянську з'явилися дельфіни, які зірвали місцевому жителю риболовлю. Втім, він не образився, зняв ігри тварин на відео і виклав у мережу.
Про це в Facebook розповів той самий рибалка Володимир Приварников.
За словами чоловіка, кілька днів тому він відправився на море за пеленгасом, але рибалка не задавалася. Пізніше стала зрозуміла і причина цього.
Як виявилося, в цьому місці дельфіни влаштували свою риболовлю, розполохавши потенційний улов рибалки.
"Під час риболовлі помітив, що клювання пеленгаса трохи притихло. Кинув погляд на море, а там дельфіни полюють... Прикольно..."- підписав відео його автор.
Відео: Дельфіни в Бердянську
Користувачі в коментарях дякують автору відео за позитив:
- Дуже радісно, що в нашому морі знову з'явилися Дельфіни. А на середній косі в затоці плаває біла нутрія і виходить до людей, щоб погодували. Так незвично.
- Це означає, риба є, і це радує, буде і рибалка, спасибі за позитив.
- Ваше відео для жителів кам'яних джунглів великих міст - джерело позитиву і надії.
Цікаво, що поява дельфінів в курортному Бердянську явище нерідке. Вони люблять складати компанію відпочиваючим і стрибати прямо на людей.
Раніше ми писали, що дельфінів помітили на пляжі в Одесі. Вони плавали там буквально в метрі від людей.