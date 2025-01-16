Бердичівські коржики: домашній рецепт універсальної випічки

Що потрібно для коржиків

Для того, щоб приготувати цю універсальну випічку, необхідні ці інгредієнти:

борошно - 600 г

масло - 200 г

яйця - 3 шт.

сметана - 100 г

цукор - 160 г

розпушувач - 5 г

Як готувати бердичівські коржики

Для того, щоб приготувати тісто для цих смачних коржиків, спочатку потрібно просіяти борошно. Це забезпечить підняття випічки та пухку текстуру.

В борошно додайте масло - інгредієнти потрібно перетерти у крихту. Попередньо розігрівати масло не потрібно, проте можна нарізати його на невеликі шматочки для полегшення перетирання.

В окремо миску розбийте 2 яйця, відділивши жовтки від білків. За цим рецептом білки не використовуються, а от жовтки додаються до борошняної крихти.

Також всипте цукор, додайте розпушувач та сметану. Для того, щоб коржики були ароматні, в тісто можна додати цедру одного лимону. Така кількість майже не вплине на смак, однак надаватиме коржикам приємного цитрусового запаху.

Ретельно вимішайте тісто. Після цього його потрібно розкачати на тонкий пласт завтовшки 2-3 мм. Втім, можна зробити пласт тіста трохи товщим - тоді коржики будуть м'якші. За допомогою ножа або формочок для печива виріжте фігурки з тіста.

Як робити коржики за рецептом з Бердичева (скриншот / Кулінарні витівки)

Викладіть вирізані фігурки на застелене пергаментом деко. Для того, щоб коржики не підійматися, їх слід злегка проколоти виделкою.

Також перед випіканням печиво потрібно змастити жовтком і за бажанням присипати цукром. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво протягом 20-25 хвилин.

Оскільки кожна духовка відрізняється від іншої та може показувати неправильну температуру, варто орієнтуватися на колір випічки. Готові бердичівські коржики набувають яскравого золотистого кольору.