Оладки з яблуками і горіхами: рецепт солодкої страви на сніданок
Оладки з яблуками та горіхами - солодкий і водночас простий сніданок. Завдяки використанню фруктів та горіхів звичайні оладки мають абсолютно новий смак.
Про те, як готувати оладки з яблуками і горіхами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.
Що потрібно для оладок з яблуками
Для того, щоб приготувати цю солодку страву на сніданок, необхідні ці продукти:
- борошно - 250 г
- яйця - 3 шт.
- молоко (жирність 2,5%) - 70 мл
- яблука - 2 шт.
- волоські горіхи - 50 г
- цукрова пудра -100 г
- розпушувач - 10 г
- лимонний сік - 20 мл
- олія соняшникова - 80 мл
Як готувати оладки з яблуками і горіхами
Для того, щоб приготувати яблучні оладки з горіхами, яблука потрібно помити, почистити від шкірки та насіння, а потім нарізати на маленькі кубики.
Волоські горіхи подрібніть ножем. Важливо не додавати цього інгредієнту надмірно - в результаті обсмаження горіхи можуть давати гіркоту.
Для приготування тіста розбийте в глибоку миску яйця, всипте до них цукрову пудру і збийте інгредієнти віничком до однорідної консистенції та посвітління маси.
Підігрійте молоко до кімнатної температури, після чого влийте його разом з лимонним соком до збитих яєць.
Просійте в окремо миску борошна разом з розпушувачем - це зробить оладки більш пухкими. Додайте борошно до тіста в декілька етапів, кожного разу перемішуючи суміш до однорідної консистенції.
Потім всипте в тісто нарізані яблука і подрібнені горіхи і ще раз перемішайте масу для оладок. Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії, викладіть на неї тісто столовою ложкою, щоб сформувати оладки.
Обмажте яблучні оладки по 2-4 хвилини з кожного боку. Спершу викладіть оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. За бажанням оладки можна посипати цукровою пудрою або полити варенням.
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