Бердичевские коржики: домашний рецепт универсальной выпечки

Что нужно для коржиков

Для того, чтобы приготовить эту универсальную выпечку, необходимы эти ингредиенты:

мука - 600 г

сливочное масло - 200 г

яйца - 3 шт.

сметана - 100 г

сахар - 160 г

разрыхлитель - 5 г

Как готовить бердичевские коржики

Для того, чтобы приготовить тесто для этих вкусных коржиков, сначала нужно просеять муку. Это обеспечит поднятие выпечки и рыхлую текстуру.

В муку добавьте масло - ингредиенты нужно перетереть в крошку. Предварительно разогревать масло не нужно, однако можно нарезать его на небольшие кусочки для облегчения перетирания.

В отдельную миску разбейте 2 яйца, отделив желтки от белков. По этому рецепту белки не используются, а вот желтки добавляются к мучной крошке.

Также всыпьте сахар, добавьте разрыхлитель и сметану. Для того, чтобы коржики были ароматные, в тесто можно добавить цедру одного лимона. Такое количество почти не повлияет на вкус, однако придаст коржикам приятный цитрусовый запах.

Тщательно вымешайте тесто. После этого его нужно раскатать на тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Впрочем, можно сделать пласт теста немного толще - тогда коржики будут мягче. С помощью ножа или формочек для печенья вырежьте фигурки из теста.

Как делать коржики по рецепту из Бердичева (скриншот / Кулінарні витівки)

Выложите вырезанные фигурки на застеленный пергаментом противень. Для того, чтобы коржики не поднимались, их следует слегка проколоть вилкой.

Также перед выпеканием печенье нужно смазать желтком и по желанию присыпать сахаром. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье в течение 20-25 минут.

Поскольку каждая духовка отличается от другой и может показывать неправильную температуру, стоит ориентироваться на цвет выпечки. Готовые бердичевские коржики приобретают яркий золотистый цвет.