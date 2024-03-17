Бендерики з м’ясом: дуже апетитний рецепт українських млинців (фото і відео)

Бендерики - це національна страва, особливо розповсюджена в західних областях України. За способом приготування - це млинці з м’ясною начинкою, обсмажені на пательні.

Про те, як готувати бендерики з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Що треба для бендериків

Для тіста:

Молоко - 500 мл

Яйця - 3 шт.

Борошно - 250 г

Олія - 3 ст. л.

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Для начинки:

М'ясо (курятина чи свинина) - 600 г

Цибуля - 1 шт.

Вода холодна - 50 мл

Сіль, перець до смаку

Для обсмажування:

Яйце - 3 шт.

Молоко - 80 мл

Сіль до смаку

Як готувати бендерики

Починаємо приготування з замішування тіста для налисників. Розбийте 3 яйця в глибоку миску, додайте сіль та цукор і ретельно збийте до однорідної консистенції. В окрему миску просійте борошно.

Збийте яйця з сіллю та цукром (скриншот / Карпатські шкварки)

Влийте у яєчну суміш 100 мл молока і ретельно перемішайте, після цього всипте декілька ложок борошна. Не додавайте одразу все молоко та борошно - це може призвести до грудочок, з якими впоратися буде складніше, аніж їх уникнути. В процесі влийте олію - це не дозволить майбутнім млинцям пригоріти.

Поступово, порціями всипте все борошно, кожного разу перемішуючи суміш - і тільки після цього влийте молоко і залиште тісто на 15 хвилин.

Консистенція тіста (скриншот / Карпатські шкварки)

В цей час готуємо начинку. Пропустіть м'ясо та цибулю через м'ясорубку. Якщо маєте готовий фарш, натріть цибулю на дрібній тертці та додайте до м'яса. Додайте до фаршу сіль, перець, та холодну воду - це зробить начинку більш соковитою та ніжною - і перемішайте.

Фарш для бендереків (скриншот / Карпатські шкварки)

Для бендериків начинка не смажиться попередньо. Тож залиште фарш маринуватися, а в цей час перейдіть до млинців.

Розігрійте пательню на середньому вогні та змастіть її олією - масло використовується тільки перед першим млинцем, далі воно не потрібне. Перемішайте тісто, вилийте 1 черпак на пательню, та, нахиляючи посуд в різні сторони, рівномірно розподіліть майбутній млинець по поверхні.

Рівномірно розподіліть тісто по пательні (скриншот / Карпатські шкварки)

Як тільки млинець стане золотистого кольору, переверніть його на інший бік та смажте протягом 30 секунд. Таким методом посмажте все млинці до закінчення тіста.

Млинець маж бути ледь золотистого кольору (скриншот / Карпатські шкварки)

Формуємо бендерик. Млинець розріжте навпіл, на одну з половинок викладіть невелику кількість м'ясної начинки. Рівномірно розподіліть її по млинцю та складіть його, спочатку загорнувши один край до центру, а потім на нього інший - так, щоб начинка була всередині.

Формування бендерика (скриншот / Карпатські шкварки)

Після того, як всі бендерики сформовані, приготуйте суміш для обсмаження. Для цього в окремій мисці збийте до однорідності 3 яйця з дрібкою солі - кількість солі залежить від ваших вподобань. Влийте 80 мл молока та ретельно перемішайте.

Готова суміш для обсмажування (скриншот / Карпатські шкварки)

Занурте бендерики у кляр та викладіть на пательню. Обсмажуйте на маленькому вогні під кришкою по 4 хвилини з кожного боку.

Обсмажування бендериків (скриншот / Карпатські шкварки)

Бендерики можна вживати у їжу як гарячі, так і холодні, тому дайте їм трохи охолонути - і можна їсти!