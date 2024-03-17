Бендерики с мясом: очень аппетитный рецепт украинских блинов (фото и видео)

Бендерики - это национальное блюдо, особенно распространенное в западных областях Украины. По способу приготовления - это блины с мясной начинкой, обжаренные на сковороде.

О том, как готовить бендерики с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Карпатські шкварки".

Что нужно для бендериков

Для теста:

Молоко - 500 мл

Яйца - 3 шт.

Мука - 250 г

Масло растительное - 3 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Для начинки:

Мясо (курятина или свинина) - 600 г

Лук - 1 шт.

Вода холодная - 50 мл

Соль, перец по вкусу

Для обжарки:

Яйцо - 3 шт.

Молоко - 80 мл

Соль по вкусу

Как готовить бендерики

Начинаем приготовление с замешивания теста для блинчиков. Разбейте три яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар и тщательно взбейте до однородной консистенции. В отдельную миску просейте муку.

Взбейте яйца с солью и сахаром (скриншот / Карпатські шкварки)

Влейте в яичную смесь 100 мл молока и тщательно перемешайте, затем всыпьте несколько ложек муки. Не добавляйте сразу все молоко и муку - это может привести к комочкам, с которыми справиться будет сложнее, чем их избежать. В процессе влейте растительное масло - это не позволит будущим блинам пригореть.

Постепенно, порциями всыпьте всю муку, каждый раз перемешивая смесь - и только после этого влейте молоко и оставьте тесто на 15 минут.

Консистенция теста (скриншот / Карпатські шкварки)

В это время готовим начинку. Пропустите мясо и лук через мясорубку. Если готовый фарш, натрите лук на мелкой терке и добавьте к мясу. Добавьте к фаршу соль, перец и холодную воду - это сделает начинку более сочной и нежной - и перемешайте.

Фарш для бендереков (скриншот / Карпатські шкварки)

Для бендериков начинка не жарится предварительно. Так что оставьте фарш мариноваться, а в это время перейдите к блинам.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее растительным маслом - масло используется только перед первым блином, далее оно не нужно. Перемешайте тесто, вылейте 1 черпак на сковороду и, наклоняя посуду в разные стороны, равномерно распределите будущий блин по поверхности.

Равномерно распределите тесто по сковороде (скриншот / Карпатські шкварки)

Как только блинчик станет золотистого цвета, переверните его на другую сторону и жарьте в течение 30 секунд. Таким способом пожарьте все блины до окончания теста.

Блин должен быть чуть золотистого цвета (скриншот / Карпатські шкварки)

Формируем бендерик. Блинчик разрежьте пополам, на одну из половинок выложите небольшое количество мясной начинки. Равномерно распределите ее по блину и сложите его, сначала завернув один край в центр, а затем на него другой - так, чтобы начинка была внутри.

Формирование бендерика (скриншот / Карпатські шкварки)

После того как все бендерики сформированы, приготовьте смесь для обжарки. Для этого в отдельной миске взбейте до однородности 3 яйца с щепоткой соли - количество соли зависит от ваших предпочтений. Влейте 80 мл молока и тщательно перемешайте.

Готовая смесь для обжарки (скриншот / Карпатські шкварки)

Окуните бендерики в кляр и выложите на сковороду. Обжаривайте на маленьком огне под крышкой по 4 минуты с каждой стороны.

Обжаривание бендериков (скриншот / Карпатські шкварки)

Бендерики можно употреблять в пищу как горячие, так и холодные, поэтому дайте им немного остыть - и можно есть!