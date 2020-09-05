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Білоруси не захочуть бути частиною РФ: розвіяно міф пропаганди

Субота 05 вересня 2020 09:44
Білоруси не захочуть бути частиною РФ: розвіяно міф пропаганди
Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вероніка Цепкало розставила крапки над "і" у питанні білорусів і росіян як "братніх народів"

Вероніка Цепкало, дружина екс-кандидата на посаду президента Білорусі Валерія Цепкало, розвіяла один з міфів пропаганди про те, що білоруси мріють стати частиною Російської Федерації.

Про це опозиціонерка заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Політик стверджує, що в РФ повинні чітко розуміти, що білоруси ніколи не захочуть стати частиною цієї країни.

"Ми завжди будемо за незалежність, ми завжди будемо боротися за незалежність", - прокоментувала Цепкало.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Нагадаємо, що опозиційні сили Білорусі мають намір звертатися в міжнародний суд із-за загрози національної безпеки, в якій звинувачують Лукашенко.

Раніше в ефірі у Савіка Шустера екс-міністр Тимофій Милованов розповів про загрозу інфляції гривні:

Милованов заявив, що коли ціни підуть вгору - на вулицю вийдуть всі

Також дивіться полум'яний виступ Міхеїла Саакашвілі про переговори з божевільною країною-агресором - Росією:

Міхеїл Саакашвілі висловився про РФ

Крім того, пропонуємо подивитися, як заступник Арсена Авакова Антон Геращенко скаржиться в ефірі Шустера на українські суди:

Антон Геращенко розповів про проблеми українських судів

А ось так нардеп Наталія Королевська прокоментувала зупинку виплат людям з ОРДЛО, підтримку переселенців і військовий збір:

Королевська висловилася про зупинку виплат ОРДЛО

А ще - відповідь міністра Сергія Марченка колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на те, що восени Україну чекає фінансова криза:

Марченко похвалився досягненнями і відповів Гройсману

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