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Білоруська опозиціонерка звернулася до України через Лукашенко: не підтримаєте цей режим

Субота 24 жовтня 2020 09:45
Білоруська опозиціонерка звернулася до України через Лукашенко: не підтримаєте цей режим
Прапори України і Білорусі (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Опозиціонерка Вероніка Цепкало зробила заяву про важливість не визнавати старий режим

Опозиціонерка Вероніка Цепкало заявила, чого в Білорусі очікують від України. Також вона висловила надію на нормальні, дружні відносини між сусідніми державами, в тому числі між Москвою і Києвом. Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 23 жовтня.

Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало заявила, що чекає від України невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

"Від України ми насамперед чекаємо побудови нормальних, дружніх відносин. Ми чекаємо, що ви не визнаєте Лукашенко і того, що не підтримаєте цей режим. Ми сподіваємося, що в нашій країні демократичні зміни відбудуться якнайшвидше", – сказала вона.

Цепкало запевнила, що, якби думка білоруського народу "хоч якимось чином допомогла б вирішити конфлікт між Україною і Росією – ми б обов'язково висловилися".

"Нам потрібні добросусідські відносини як з Росією, так і з Україною ... Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Україною і Росією. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією", – розповіла вона.

Вероніка Цепкало в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, раніше Вероніка Цепкало заявила, що опозиція Білорусі цінує відносини як з Україною, так і з Росією.

Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський.

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