Белла Хадід засвітилась з новим бойфрендом. І він не з популярних зірок

Беллу Хадід побачили з новим бойфрендом

В техаському місті Форт-Верт модель Беллу Хадід побачили за поцілунками з симпатичним чоловіком, на ім’я Адан. Новий хлопець моделі не відноситься до світу моди чи кіно. Він є зіркою кінного спорту.

І це не дивно, що пара зійшлась. Адже Белла обожнює коней і на постійній основі займається верховою їздою.

Тому, можна сказати, що їх поєднала любов до конячок та верхової їзди. А спільні інтереси у парі - це вже немало для початку.

Що відомо про бойфренда Хадід

Адану Бануелосу 34 роки, тобто, різниця між ними з Беллою взагалі незначна. Він справжній ковбой з Техасу, у якого за плечима чимало професійних досягнень.

Бела та Адан засвітилися разом у Техасі під час спільної прогулянки. Вони цілувалися, обіймалися і не помічали, як за ними стежить камера, яка записала ці ніжні моменти.

Кадри з відео подорожі до Техасу показують, як Белла нахиляється і цілує в щоку свого обранця Адана.

В один момент, на відео можна було побачити, як вони ніжно притулились один до одного, а в іншому кадрі було помітно, як зірка подіуму посміхається та щиро сміється над тим, що із захопленням розповідає їй ковбой.

Вони йшли пліч-о-пліч, коли переходили вулицю, і, здавалося, зчепили руки під час короткої прогулянки на публіці.

Судячи з цих фото, у Белли та Адана все чудово у стосунках і вони не збираються реагувати на обговорення у ЗМІ.

Замість цього, пара обирає насолоджуватися моментами, які вони проводять разом та не звертати уваги на все, що відбувається навколо них, коли вони поруч.