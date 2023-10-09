10 найвишуканіших та вогняних образів Белли Хадід (фото)
Белла Хадід - молода супермодель світового рівня, вона має підписаний контракт з IMG Models у 2014 році. А от вже у 2016 році модель отримала премію “Модель року” від Daily Front Row.
РБК-Україна (проект Styler) вирішив зібрати 10 найвишуканіших образів Белли Хадід, які демонструють її смак та красу.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Instagram Белли Хадід.
Любов до чорного в образа Белли Хадід
Яскрава зовнішність дозволяє Беллі обирати абсолютно будь-які відтінки, проте модель давно зробила свій вибір на користь нейтральних тонів та кращого і класичного у світі кольору - чорного. Особливо якщо йдеться про урочисті виходи - тут Белла Хадід з великою ймовірністю вибере елегантний total black, який підкреслить її фігуру та риси обличчя.
Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Можна помітити, що всі ці чотири чорні сукні абсолютно різні. Тому кожна підкреслює щось особливе у Беллі. Вона обирає різні фасони, різні тканини, але чорний колір дійсно є найулюбленішим в гардеробі моделі.
Пишна сукня, напівпрозора, сукня по фігурі з декоративними прикрасами та сукня з баскою розкривають Хадід по-особливому та підкреслюють її особливість і унікальність.
Білий колір в гардеробі Белли Хадід
Попри чорний колір Белла полюбляє ще й білий. Це теж класика, але більш ніжна та не настільки унікальна. Проте в сукнях білого кольору фігура Хадід виглядає просто ідеально.
Образ Белли Хадід в білому кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Образ Белли Хадід в білому кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Образ Белли Хадід в білому кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)
Всі білі сукні обтягують струнку талію Хадід та підкреслюють риси обличчя, особливо, на засмаглій шкірі та роблять їх більш помітними.
Три образи, але наскільки різні. В одному Белла дуже елегантна та навіть трохи небезпечна. А от в іншому спокійна та ніжна. Але третій образ робить Хадід витонченою та сексуальною.
Космічні образи Белли Хадід
Белла Хадід любить дивувати публіку, тому нерідко її можна побачити в цікавих кольорах. Наприклад сукня з обкладинки Vogue поєднує в собі три кольори та робить образ якимось дійсно інопланетним.
Космічний образ Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Напівпрозорий образ Хадід у трьох вишуканих кольорах відкриває нові грані супермоделі та показує всі принади.
Космічний образ Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
А ось довга сукня космічно-синього кольору показує Беллу з нової спокійної сторони, проте робить акцент на стрункій талії.
Космічний образ Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Раніше ми розповідали про те, як Белла Хадід у прозорій сукні Givenchy не залишила місця для уяви.
А також писали про те, що Сара Джесіка Паркер вразила новим образом.