Белла Хадид засветилась с новым бойфрендом. И он не из популярных звезд

Беллу Хадиду увидели с новым бойфрендом

В техасском городе Форт-Верт модель Беллу Хадида увидели за поцелуями с симпатичным мужчиной, по имени Адан. Новый парень модели не касается мира моды либо кино. Он является звездой конного спорта.

И это неудивительно, что пара сошлась. Ведь Белла обожает лошадей и на постоянной основе занимается верховой ездой.

Поэтому можно сказать, что их соединила любовь к лошадям и верховой езде. А общие интересы в паре - это уже немало для начала.

Что известно про бойфренда Хадид

Адану Бануэлосу 34 года, то есть разница между ними с Беллой вообще незначительна. Он настоящий ковбой из Техаса, у которого за плечами много профессиональных достижений.

Бела и Адан засветились вместе в Техасе во время совместной прогулки. Они целовались, обнимались и не замечали, как за ними следит камера, записавшая эти нежные моменты.

Кадры из видео путешествия в Техас показывают, как Белла наклоняется и целует в щеку своего избранника Адана.

В один момент, на видео можно было увидеть, как они нежно прижались друг к другу, а в другом кадре было заметно, как звезда подиума улыбается и искренне смеется над тем, что с восхищением рассказывает ей ковбой.

Они шли бок о бок, когда переходили улицу, и, кажется, сцепили руки во время короткой прогулки на публике.

Судя по этим фото, у Беллы и Адана все отлично в отношениях и они не собираются реагировать на обсуждение в СМИ.

Вместо этого, пара выбирает наслаждаться моментами, которые они проводят вместе и не обращать внимания на происходящее вокруг них, когда они рядом.