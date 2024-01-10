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Белла Хадід повернулась у моделінг після тривалого лікування і потішила фоловерів новими фото

Белла Хадід (Фото: instagram.com/90s.bells)
Автор: Юлія Любченко

Белла Хадід нарешті вирішила повернутися до своєї роботи у модельну сферу і вже з’явилась на обкладинках глянцю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Белли.

Белла Хадід повернулась у моделінг і показала перші фото 

Белла вирішила яскраво повернутися у модельну сферу.  Відновлення своєї роботи модель розпочала зі зйомки для видання Perfect. 

Хадід з'явилася відразу на чотирьох обкладинках у різних та відвертих образах, крізь які просто неможливо пройти. 27-річна модель має приголомшливий вигляд і готова знову підкорювати цей світ своєю вродою та співпрацювати зі світовими брендами та брати участь у рекламних кампаніях.

Белла загорнулась у постер із принтом Корбіна Шоу та професійно позує в об’єктиві талановитого фотографа Брайса Андерсона. У кадрі дівчина сидить на зеленому стільці лише у плакаті та спідній білизні. 

Її макіяж є дуже натуральним, складається враження, ніби модель взагалі не фарбувала очі, а підкреслила лише губи та вилиці, щоб виглядати природно. 

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Більш суворим та невимушеним вийшов кадр, де Белла позує в образі від Ami, в  чорній сукні та срібних високих чоботях, а також з дуже цікавою зачіскою. Частина її волосся лежить на лобі, а позаду їй зробили хвостик. 

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Ще на одній фотокартці світова модель позує  у білій футболці та вже майже геть без макіяжу. А ось волосся Хадід злегка накручене. 

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Остання обкладинка вийшла найяскравішою, адже Белла постала у кадрі в рожевій футболці та направляє свій погляд не в камеру. 

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Від чого лікувалась Белла Хадід

Варто нагадати, що топ-модель рік тому оголосила про раптову перерву у своїй успішній кар'єрі. 

Річ в тому, що Хадід відмовилася від усіх показів і зйомок через загострення хвороби Лайма.І весь час своєї відсутності в об’єктивах найкращих фотографів, вона присвятила відновленню свого фізичного та ментального здоров'я.

Раніше ми розповідали про те, що Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель.

Також читайте наш матеріал про те, що Белла Хадід засвітилась з новим бойфрендом.

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