Белла Хадід повернулась у моделінг після тривалого лікування і потішила фоловерів новими фото

Белла Хадід повернулась у моделінг і показала перші фото

Белла вирішила яскраво повернутися у модельну сферу. Відновлення своєї роботи модель розпочала зі зйомки для видання Perfect.

Хадід з'явилася відразу на чотирьох обкладинках у різних та відвертих образах, крізь які просто неможливо пройти. 27-річна модель має приголомшливий вигляд і готова знову підкорювати цей світ своєю вродою та співпрацювати зі світовими брендами та брати участь у рекламних кампаніях.

Белла загорнулась у постер із принтом Корбіна Шоу та професійно позує в об’єктиві талановитого фотографа Брайса Андерсона. У кадрі дівчина сидить на зеленому стільці лише у плакаті та спідній білизні.

Її макіяж є дуже натуральним, складається враження, ніби модель взагалі не фарбувала очі, а підкреслила лише губи та вилиці, щоб виглядати природно.

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Більш суворим та невимушеним вийшов кадр, де Белла позує в образі від Ami, в чорній сукні та срібних високих чоботях, а також з дуже цікавою зачіскою. Частина її волосся лежить на лобі, а позаду їй зробили хвостик.

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Ще на одній фотокартці світова модель позує у білій футболці та вже майже геть без макіяжу. А ось волосся Хадід злегка накручене.

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Остання обкладинка вийшла найяскравішою, адже Белла постала у кадрі в рожевій футболці та направляє свій погляд не в камеру.

Белла Хадід повернулась у моделінг (фото: instagram.com/bellahadid)

Від чого лікувалась Белла Хадід

Варто нагадати, що топ-модель рік тому оголосила про раптову перерву у своїй успішній кар'єрі.

Річ в тому, що Хадід відмовилася від усіх показів і зйомок через загострення хвороби Лайма.І весь час своєї відсутності в об’єктивах найкращих фотографів, вона присвятила відновленню свого фізичного та ментального здоров'я.