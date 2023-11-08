ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель через її підтримку ХАМАС

Середа 08 листопада 2023 22:16
UA EN RU
Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель через її підтримку ХАМАС Dior замінив Беллу Хадід на ізрайльську модель (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Французький дім моди Dior замінив американську супермодель палестинського походження Беллу Хадад на ізраїльтянку Май Тагер.

Про те, через які вислови Dior прийняв таке рішення і відмовився від співпраці з супермоделлю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Yenisafak English.

Dior більше не працює з Беллою Хадід через її позицію з приводу дій ХАМАС

Річ у тому, що Хадід неодноразово висловлювалася проти Ізраїлю і на підтримку палестинців, але раніше це ніяк не заважало її кар'єрі.

Та останні публічні заяви супермоделі з критикою дій Ізраїлю стали останньою краплею для її роботодавців у компанії Dior. Адже це не є людяно та загалом заходить за межі

Ця новина викликала дебати серед користувачів соціальних мереж, які висловили занепокоєння з приводу відходу Белли Хадід з Dior.

Зірка завжди була відома своєю активною підтримкою Палестини і критикою політики Ізраїлю. Вона представляла Dior з 2016 року.

Поки Белла Хадід і Дім моди Dior не прокоментували її ймовірну заміну. Але в соцмережі X вже почав поширюватися хештег Бойкот Діор.

Той факт, що Dior розриває зв'язки з Беллою Хадід і замість цього наймає ізраїльтянку, попри все, що сталося за останній місяць, дійсно демонструє те, що компанія підтримує позицію своєї країни. А, як відомо, Франція на боці Ізраїлю.

Раніше, в одному зі своїх дописів у Instagram, Хадід писала свою думку з приводу дій палестинців та ізраїльтян.

Раніше ми писали про те, як собака врятував від ХАМАС цілу сім'ю ціною власного життя.

Також читайте наш матеріал про те, як Белла Хадід засвітилась з новим бойфрендом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС звезды шоу-бизнеса