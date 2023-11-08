Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель через її підтримку ХАМАС
Французький дім моди Dior замінив американську супермодель палестинського походження Беллу Хадад на ізраїльтянку Май Тагер.
Про те, через які вислови Dior прийняв таке рішення і відмовився від співпраці з супермоделлю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Yenisafak English.
Dior більше не працює з Беллою Хадід через її позицію з приводу дій ХАМАС
Річ у тому, що Хадід неодноразово висловлювалася проти Ізраїлю і на підтримку палестинців, але раніше це ніяк не заважало її кар'єрі.
Та останні публічні заяви супермоделі з критикою дій Ізраїлю стали останньою краплею для її роботодавців у компанії Dior. Адже це не є людяно та загалом заходить за межі
Ця новина викликала дебати серед користувачів соціальних мереж, які висловили занепокоєння з приводу відходу Белли Хадід з Dior.
Зірка завжди була відома своєю активною підтримкою Палестини і критикою політики Ізраїлю. Вона представляла Dior з 2016 року.
Поки Белла Хадід і Дім моди Dior не прокоментували її ймовірну заміну. Але в соцмережі X вже почав поширюватися хештег Бойкот Діор.
Той факт, що Dior розриває зв'язки з Беллою Хадід і замість цього наймає ізраїльтянку, попри все, що сталося за останній місяць, дійсно демонструє те, що компанія підтримує позицію своєї країни. А, як відомо, Франція на боці Ізраїлю.
Раніше, в одному зі своїх дописів у Instagram, Хадід писала свою думку з приводу дій палестинців та ізраїльтян.
Раніше ми писали про те, як собака врятував від ХАМАС цілу сім'ю ціною власного життя.
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