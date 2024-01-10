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Белла Хадид вернулась в моделинг после длительного лечения и порадовала фолловеров новыми фото

Белла Хадид (Фото: instagram.com/90s.bells)
Автор: Юлия Любченко

Белла Хадид наконец-то решила вернуться к своей работе в модельную сферу и уже появилась на обложках глянца.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Беллы.

Белла Хадид вернулась в моделинг и показала первые фото

Белла решила ярко возвратиться в модельную сферу. Восстановление своей работы модель начала со съемки для издания Perfect.

Хадид появилась сразу на четырех обложках в разных и откровенных образах, через которые просто невозможно пройти. 27-летняя модель выглядит потрясающим и готова вновь покорять этот мир своей красотой и сотрудничать с мировыми брендами и участвовать в рекламных кампаниях.

Белла завернулась в постер с принтом Корбина Шоу и профессионально позирует в объективе талантливого фотографа Брайса Андерсона. В кадре девушка сидит на зеленом стуле только в плакате и нижнем белье.

Ее макияж очень натуральный, создается впечатление, будто модель вообще не красила глаза, а подчеркнула лишь губы и скулы, чтобы выглядеть естественно.

Белла Хадид вернулась в моделинг (фото: instagram.com/bellahadid)

Более строгим и непринужденным получился кадр, где Белла позирует в образе от Ami, в черном платье и серебряных высоких сапогах, а также очень интересной прической. Часть ее волос лежит на лбу, а сзади ей сделали хвостик.

Белла Хадид вернулась в моделинг (фото: instagram.com/bellahadid)

Еще на одной фотографии мировая модель позирует в белой футболке и уже почти без макияжа. А вот волосы Хадида слегка накручены.

Белла Хадид вернулась в моделинг (фото: instagram.com/bellahadid)

Последняя обложка получилась самой яркой, ведь Белла предстала в кадре в розовой футболке и устремляет свой взгляд не в камеру.

Белла Хадид вернулась в моделинг (фото: instagram.com/bellahadid)

От чего лечилась Белла Хадид

Стоит напомнить, что топ-модель год назад объявила о внезапном перерыве в своей успешной карьере.

Дело в том, что Хадид отказалась от всех показов и съемок из-за обострения болезни Лайма. И все время своего отсутствия в объективах лучших фотографов она посвятила восстановлению своего физического и ментального здоровья.

Ранее мы рассказывали о том, что Dior заменил Беллу Хадиду на израильскую модель.

Также читайте наш материал о том, что Белла Хадид зажглась с новым бойфрендом.

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