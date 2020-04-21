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В Беларуси закроют аптеки, которые подняли цены на маски: Лукашенко всех предупреждал

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 16:53
В Беларуси закроют аптеки, которые подняли цены на маски: Лукашенко всех предупреждал
Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко продолжает отрицать коронавирус в Беларуси

Несмотря на то, что ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия, президент этой страны не планирует предпринимать никаких мер относительно борьбы с коронавирусом.

Отметим, что за сутки в Беларуси и Испании выявили почти одинаковое число случаев COVID-19. Но это не остановило президента от того, чтобы объявить по все стране "республиканский субботник".

Более того, Лукашенко настолько уверен в защищенности Беларуси, что поручил наладить экспорт защитных масок в Европу. Правда, после насыщения национального рынка.

"Давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру... Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям. Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать", - сказал он.

Вместе с тем, Лукашенко сказал, что будет с теми аптеками в стране, где нет масок или цена на них сильно завышена.

"Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил о якобы отсутствии смертей от коронавируса в Беларуси.

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