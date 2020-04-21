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У Білорусі закриють аптеки, які підняли ціни на маски: Лукашенко всіх попереджав

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 16:53
У Білорусі закриють аптеки, які підняли ціни на маски: Лукашенко всіх попереджав
Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Олександр Лукашенко продовжує заперечувати коронавірус в Білорусі

Попри на те, що ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи, президент цієї країни не планує вживати ніяких заходів щодо боротьби з коронавірусом.

Зазначимо, що за добу у Білорусі та Іспанії виявили майже однакове число випадків COVID-19. Але це не зупинило президента від того, щоб оголосити по всі країні "республіканський суботник".

Більш того, Лукашенко настільки впевнений у захищеності Білорусі, що доручив налагодити експорт захисних масок в Європу. Правда, після насичення національного ринку.

"Давайте говорити відверто. За межами попит великий? Треба реалізовувати. І ми компенсуємо ті витрати, які понесли, закуповуючи маски по всьому світу... Треба продавати, якщо є попит. Просять ж росіяни, латиші ці маски. Чому не продати? Треба допомогти людям. Все продають маски. Це істотний товар. Подивіться на Китайську Народну Республіку. Я думаю, вони вже мільярд масок продали. Тому треба виробляти і продавати", - сказав він.

Разом з тим, Лукашенко сказав, що буде з тими аптеками в країні, де немає масок або ціна на них сильно завищена.

"Завтра вони повинні бути закриті. Жодних погоджень! Ви їх отримали. Я всіх попереджав: не дай бог, ми знайдемо якусь спекуляцію та інше. Тому вирішуйте в області все самі, ні до якого МОЗ не треба звертатися. МОЗу треба лікувати людей", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко заявив про нібито відсутність смертей від коронавірусу в Білорусі.

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