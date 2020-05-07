ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Беларуси уволили врача, который рассказал правду про коронавирус

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 09:59
В Беларуси уволили врача, который рассказал правду про коронавирус
В Беларуси от людей скрывают правду (коллаж РБК-Украина)

В Беларуси медик поплатился рабочим местом за то, что рассказал правду об инфекции

Коронавирус в Беларуси не признает президент государства Александр Лукашенко, но ситуация с инфекцией в стране заставляет волноваться ее граждан. Медик со скорой помощи Павел Палеичик рассказал, что его уволили за то, что он задавал много вопросов, а также опубликовал видео в соцсети, где рассказал правду о том, что происходит в больницах населенного пункта.

Медик работал фельдшером в Лиде. По его словам, он получил приказ об увольнении за то, что отсутствовал на рабочем месте более трех часов. Это случилось после того, как он опубликовал свой ролик в соцсетях и рассказал на нем правду о том, что от людей скрывают истинное положение вещей с коронавирусом.

Павел сообщает, что медики выезжали к людям без масок и средств защиты. То есть на них не было костюмов. Когда он начал задавать вопросы бригаде, его вызвали к начальству и сказали не создавать панику.

В Беларуси уволили врача, который рассказал правду про коронавирусМедик из Беларуси Павел Палеичик (фото: svaboda.org)

"Экипаж был направлен человеку, с подозрением на COVID-19. Никаких специальных костюмов, только маски и перчатки. Я спросил главного группы, почему она это сделала. Ведь было известно, что она звонила и предупреждала, что ездить на такие звонки только в масках. Она заявила, что нельзя создавать панику среди населения. После этого вопроса меня вызвали к начальству", - рассказал он изданию "Свабода".

Павел неоднократно обращался к волонтерам с просьбой купить медикам костюмы, но на работе этого не поняли и обвинили его в лишней инициативности.

Медик также считает, что количество летальных случаев скрывают от граждан, но доказательств об этом у него нет.

Как мы ранее писали, в Беларуси не афишируют количество летальных случаев от коронавируса.

В Беларуси жертв коронавируса не афишируют: вывозят тайно ночью (жуткое видео) В Беларуси уже 17,5 тысячи инфицированных COVID-19 и более 100 жертв
Новости Украины Беларусь
Lite
On Top