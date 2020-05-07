У Білорусі звільнили медика, який розказав правду про коронавірус

У Білорусі від людей приховують правду (колаж РБК-Україна)

У Білорусі медик поплатився робочим місцем за те, що розповів правду про інфекцію

Коронавірус в Білорусі не визнає президент держави Олександр Лукашенко, але ситуація з інфекцією в країні змушує хвилюватися її громадян. Медик зі швидкої допомоги Павло Палеічик розповів, що його звільнили за те, що він ставив багато питань, а також опублікував відео в соцмережі, де розповів правду про те, що відбувається в лікарнях населеного пункту.

Медик працював фельдшером в Ліді. За його словами, він отримав наказ про звільнення за те, що був відсутній на робочому місці понад три години. Це трапилося після того, як він опублікував свій ролик в соцмережах і розповів на нього правду про те, що від людей приховують справжній стан речей з коронавірусом.

Павло повідомляє, що медики виїздили до людей без масок і засобів захисту. Тобто на них не було костюмів. Коли він почав задавати питання бригаді, його викликали до начальства і сказали не створювати паніку.

Медик з Білорусі Павло Палеичик (фото: svaboda.org)

"Екіпаж був направлений людині, з підозрою на COVID-19. Ніяких спеціальних костюмів, тільки маски і рукавички. Я запитав головного групи, чому вона це зробила. Адже було відомо, що вона дзвонила і попереджала, що їздити на такі дзвінки тільки в масках. Вона заявила, що не можна створювати паніку серед населення. Після цього питання мене викликали до начальства", - розповів він виданню "Свабода".

Павло неодноразово звертався до волонтерів з проханням купити медикам костюми, але на роботі цього не зрозуміли і звинуватили його в зайвій ініціативності.

Медик також вважає, що кількість летальних випадків приховують від громадян, але доказів про це у нього немає.

Як ми раніше писали, у Білорусі не афішують кількість летальних випадків від коронавіруса.