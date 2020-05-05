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В Беларуси жертв коронавируса не афишируют: вывозят тайно ночью (жуткое видео)

STYLERКоронавирус    05.05.2020 - 08:45
В Беларуси жертв коронавируса не афишируют: вывозят тайно ночью (жуткое видео)
В Беларуси скрывают смерти от COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

В Беларуси в больницах люди умирают, не дожидаясь результатов тестов

В Беларуси за последние сутки от COVID-19 умерло 103 человека. Президент страны Александр Лукашенко отрицает существование вируса, а также не собирается отменять парад по случаю 9 мая. В соцсетях уверяют, что высокую смертность от инфекции тщательно пытаются утаить в больницах государства.

Кстати, результатов тестов на коронавирус люди ждут от 7 до 10 дней. Некоторые из них, не дождавшись умирают. Так, например, в Telegram-канале "Беларусь головного мозга" показали видео из больницы в Барановичах, где под покровом ночи из медицинского учреждения вывозят человека, накрытого белой простыней. Возле здания припаркована машина, которая, судя по всему, ожидает.

Ролик сделан в роддоме, который сейчас переоборудовали под инфекционную больницу, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.

"В Барановичах несколько этажей отделения гинекологии (а это считайте одно здание с роддомом) перепрофилировали под больных коронавирусом и пневмониями. Здание новое, там есть кислородное оборудование.
На видео оттуда поздним вечером выносят мертвого человека", - уверяют авторы видео.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, медик рассказала об "аде" в больницах Беларуси.

В Беларуси уже 17,5 тысячи инфицированных COVID-19 и более 100 жертв Медик рассказала об "аде" в больницах Беларуси: трупами ложились
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