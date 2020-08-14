В Беларуси прошла пятая ночь протестов: рыдающих людей начали выпускать из СИЗО

Протесты в Беларуси (коллаж РБК-Украина)

Пятая ночь протестов в Беларуси прошла без жертв и мирно

Протесты в Беларуси продолжаются пятый день. Эта ночь прошла спокойно и мирно. Сотрудники ОМОН никого не задерживали и не применяли силу. Людей начали выпускать из СИЗО и они рассказывают страшные вещи об ужасах задержания.

Отметим, что задержанных выпустили при одном условии - не участвовать больше в митингах.

"К вечеру отпущены более тысячи человек под обязательство не участвовать в несанкционированных собраниях, а несовершеннолетних передано под расписку родителям", — заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Качанова.

Люди рассказывают, что в камерах не было ни еды, ни воды. Людей избивали палками и угрожали смертью.

"И с ними происходил какой-то ад: 50 человек в 4-местной камере, пытки и избиения, издевательства вертухаев, отсутствие еды и воды и так далее. Кровь стынет в жилах", - сказано в публикации Telegram-канала Nexta.

Задержанные рассказали об ужасных вещах в СИЗО

Протестующих начали выпускать вечером 13 августа из следственных изоляторов.

"Один из парней рассказал, что в камере вначале был 51 человек, а потом привезли еще 13, хотя камера рассчитана на 8 человек и имеет всего 2 открытые на 3 сантиметра форточки", – пишет "Мая Краіна Бкларусь".

В Минске начали отпускать протестующих

Отметим, что оппозиция выдвинула властям свои требования: прекратить насилие, освободить заключенных и заново провести, но уже честные выборы.

Требования на своей странице в соцсети написал соперник Лукашенко Виктор Бабарыка. Именно ему ЦИК перед выборами отказала в регистрации в кандидаты.

"Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов".

Как мы ранее писали, у Лукашенко попросили журналистов "не лезть в пекло".