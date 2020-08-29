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Беларусь пригрозила Украине "последствиями": названа причина

Беларусь, Минск, Суббота 29 августа 2020 17:45
Беларусь пригрозила Украине "последствиями": названа причина
Флаг Беларуси (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Анна Киселева

Власти Беларуси обвинили Украину в прекращении сотрудничества

В МИД Беларуси пригрозили Украине "последствиями" приостановки всех контактов с переизбранным правительством. Связано это с заявлением министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Украина заморозила все контакты с Беларусью из-за излишне жесткой реакции официального Минска на массовые протесты.

В МИД Беларуси отметили, что решение Киева несет конкретный ущерб для отношений между странами.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" – это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный, и братский нам народ", – говорится в заявлении пресс-службы МИД.

В белорусском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что будут всегда "очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству с нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой".

Напомним, что ранее США, Британия, Швейцария и ЕС сделали совместное заявление по Беларуси.

Также РБК-Украина сообщало, что Литва ответила на угрозы Лукашенко о санкциях.

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