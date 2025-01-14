Бекхем показав, як виглядають зимові прогулянки мільйонера (фото)

Колишній спортсмен показав своє дозвілля з чотирма собаками на тлі сільських пейзажів.

"Зимові прогулянки", - підписав він серію фото з улюбленцями.

Бекхем на прогулянці (фото: instagram.com/davidbeckham)

Зазначимо, що після завершення спортивної кар'єри Бекхем проводить вільний час на своїй мініфермі, де є кури та невелика пасіка. Також ексфутболіст має багато собак: три кокер-спаніелі різного забарвлення Олів, Сейдж і Фігі та собаку породи кокапу на прізвисько Сімба.

Собаки Бекхема (фото: instagram.com/davidbeckham)

Спортсмен просто обожнює своїх домашніх улюбленців і постійно про них дбає: розчісує, чистить зуби, вкладає спати, накривши пледом, займається дресируванням, а перед Різдвом та іншими святами одягає в кумедні костюми.

Девід Бекхем обожнює своїх собачок (фото: instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, Бекхем - англійський футболіст, який грав на позиції півзахисника. Протягом кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також за збірну Англії. Особливо відомий своїми високими навичками виконання стандартів і штрафних ударів, а також умінням віддавати точні паси. У 2011 році був визнаний найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Крім футболу він активно знімався в рекламах, а також випустив власну парфумерію і лінію одягу.

Одружений з колишньою солісткою групи Spice Girls Вікторією Бекхем, яка також є власницею власного бренду одягу. У пари четверо дітей.

Під час вторгнення РФ висловив підтримку Україні та записав відео, в якому оголосив про збір коштів для дітей з України. Крім того, Бекхем надав свою сторінку в Instagram українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові.

Девід і Вікторія Бекхеми з молодшою донькою Гарпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)