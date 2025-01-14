Бекхэм показал, как выглядят зимние прогулки миллионера (фото)

Бывший спортсмен показал свой досуг с четырьмя собаками на фоне сельских пейзажей.

"Зимние прогулки", - подписал он серию фото с питомцами.

Бекхэм на прогулке (фото: instagram.com/davidbeckham)

Отметим, что после завершения спортивной карьеры Бекхэм проводит свободное время на своей мини-ферме, где есть куры и небольшая пасека. Также экс-футболист имеет много собак: три кокер-спаниэля разног окраса Олив, Сейдж и Фиги и собаку породы кокапу по кличке Симба.

Собаки Бекхэма (фото: instagram.com/davidbeckham)

Спортсмен просто обожает своих домашних питомцев и постоянно о них заботится: расчесывает, чистит зубы, укладывает спать, накрыв пледом, занимается дрессировкой, а перед Рождеством и другими праздниками наряжает в забавные костюмы.

Девид Бекхэм обожает своих собачек (фото: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, Бекхэм - английский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также за сборную Англии. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Помимо футбола он активно снимался в рекламах, а также выпустил собственную парфюмерию и линию одежды.

Женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм, которая также является владелицей собственного бренда одежды. У пары четверо детей.

Во время вторжение РФ выразил поддержку Украине и записал видео, в котором объявил о сборе средств для детей из Украины. Кроме того, Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове.

Дэвид и Виктория Бекхэмы с младшей дочерью Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)