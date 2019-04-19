Бегут от работы, как от огня: самые ленивые знаки Зодиака

Гороскоп самых ленивых знаков Зодиака расскажет, кто из представителей зодиакального созвездия придерживается пословицы "Работа - не волк, не убежит", и выявит любителей перекладывать свои обязанности на других.

№6 Скорпион

Если Скорпион не видит смысла в работе, он быстро теряет к ней интерес. Кроме наличия смысла ему нужны острые ощущения в его профессии. Трудоспособность Скорпиона также понижают плохие отношения с коллегами. Впрочем, чтобы довести его до состояния лентяйства, нужно сильно постараться.

№5 Раки

В целом Раки - хорошие работники, их сложно назвать лентяями. Но они не очень любят заниматься бессмысленной и механической деятельностью. Раки будут лучше многих в той работе, которая им нравится, и в которой все время нужно что-то менять, улучшать и придумывать. Однако парадокс в том, что Раки любят делать домашние дела, какими бы механическими они ни были.

Гороскоп самых ленивых знаков Зодиака (фото: pinterest.com)

№4 Лев

Львы ненавидят все, что связано с бытом. Лев не лентяй, он просто босс, поэтому не любит что-либо делать сам. У них отлично выходит командовать с важным видом. Они очень хорошо симулируют кипучую деятельность и умеют произвести впечатление. У Львов и правда хорошо получается быть начальниками или, по крайней мере, казаться таковыми в глазах их собственных начальников.

№3 Водолей

Этот латентный лентяй постоянно пытается боротся со своим недостатком. Дай ему малейшую возможность - он даже пальцем не пошевелит. Водолеи находятся в постоянной борьбе с собой: им нужно собирать волю в кулак, чтобы не бросить все и не начать плевать в потолок.

Гороскоп самых ленивых знаков Зодиака (фото: pinterest.com)

№2 Рыбы

Рыбы могут работать лишь при наличии вдохновения, без него они работать не могут и не желают. Рыбы подолгу раскачиваются, но если же раскачаются, работают хорошо. Им свойственно пребывать в возвышенном настроении, так что взять в руки пылесос для них - сущая мука.

№1 Телец

Именно Тельцы носят "гордое" звание самого ленивого знака Зодиака. Заставил делать что-либо Тельца, готовься переделывать. Он не способен нормально работать, если ему неинтересно. Но если все же удастся его увлечь, он может и горы свернуть, даже забыв об обеденном перерыве. Проблема, правда, в том, что страсть, как известно, быстро проходит. И тут уж толкай Тельца, пихай, все без толку, не пошевелится. Ибо скучно стало.

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