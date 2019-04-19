Тікають від роботи, як від вогню: найледачіші знаки Зодіаку

Гороскоп найледачіших знаків Зодіаку розповість, хто з представників зодіакального сузір'я дотримується прислів'я "Робота - не вовк, не втече", і виявить любителів перекладати свої обов'язки на інших.

№6 Скорпіон

Якщо Скорпіон не бачить сенсу в роботі, він швидко втрачає до неї інтерес. Крім наявності сенсу йому потрібні гострі відчуття в його професії. Працездатність Скорпіона також знижують погані відносини з колегами. Втім, щоб довести його до стану ледарювання, потрібно сильно постаратися.

№5 Раки

У цілому Раки - хороші працівники, їх складно назвати ледарями. Але вони не дуже люблять займатися безглуздою і механічною діяльністю. Раки будуть краще багатьох в тій роботі, яка їм подобається, і в якій весь час треба щось змінювати, покращувати та придумувати. Однак парадокс у тому, що Раки люблять робити домашні справи, якими б механічними вони не були.

Гороскоп найледачіших знаків Зодіаку (фото: pinterest.com)

№4 Лев

Леви ненавидять все, що пов'язане з побутом. Лев не ледар, він просто бос, тому не любить що-небудь робити сам. У них добре виходить командувати з поважним виглядом. Вони дуже добре симулюють кипучу діяльність і вміють справити враження. У Левів і справді добре виходить бути начальниками або, принаймні, здаватися такими в очах їхніх власних начальників.

№3 Водолій

Цей латентний ледар постійно намагається боротися зі своїм недоліком. Дай йому найменшу можливість - він навіть пальцем не поворухне. Водолії знаходяться в постійній боротьбі з собою: їм потрібно збирати волю в кулак, щоб не кинути все і не почати плювати в стелю.

Гороскоп найледачіших знаків Зодіаку (фото: pinterest.com)

№2 Риби

Риби можуть працювати лише при наявності натхнення, без нього вони працювати не можуть і не бажають. Риби довго розгойдуються, але якщо розгойдаються, працюють добре. Їм властиво перебувати у піднесеному настрої, так що взяти в руки пилосос для них - суща мука.

№1 Телець

Саме Тельці носять "горде" звання найледачішого знака Зодіаку. Змусив робити що-небудь Тельця, готуйся переробляти. Він не здатен нормально працювати, якщо йому нецікаво. Але якщо все ж вдасться його захопити, він може й гори перевернути, навіть забувши про обідню перерву. Проблема, щоправда, в тому, що пристрасть, як відомо, швидко проходить. І тут вже штовхай Тельця, пхай, все без толку, не поворухнеться. Бо нудно стало.

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