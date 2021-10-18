Беглый нардеп Онищенко получил гражданство РФ, чтобы больше времени проводить с лошадьми

Он сообщил, что у него уже закончились паспорта, а других посольствах ему отказывают.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на Чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм, как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают", - пожаловался экс-нардеп.

По словам Онищенко, на его родине ему в ближайшие несколько лет делать нечего.

"В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло и толку тут в ближайшие годы не будет", - сказал он.

И добавил, что теперь может официально заказывать диджейские сеты супруги Лещенко Анастасии Топольской, ведь она часто выступает в Москве.

Онищенко любит конный спорт (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)

Напомним, по данным НАБУ, нардеп Онищенко из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен. 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Он пробыл в тюрьме несколько месяцев, а потом ему сделали операцию на сердце в ближайшей больнице.

В Украине у него была слава тусовщика и любителя девушек-моделей. Кстати, у спортсменки Анны Ризатдиновой от него ребенок.