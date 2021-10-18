Нардеп-утікач Онищенко отримав громадянство РФ, щоб більше часу проводити з кіньми

Він повідомив, що у нього вже закінчилися паспорти, а інших посольствах йому відмовляють.

"З цього року я представляю збірну команду РФ з кінного спорту на Чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи і буду вести російських спортсменів до Олімпійських ігор, як тренер і спортсмен. А що робити? У мене закінчилися всі іноземні паспорти. Я приходжу в посольства, мені відмовляють",- поскаржився екс-нардеп.

За словами Онищенка, на його батьківщині йому в найближчі кілька років робити нічого.

"В Україні бардак, кінний спорт занапастили, в країні владу поміняли з шила на мило і толку тут в найближчі роки не буде", - сказав він.

І додав, що тепер може офіційно замовляти діджейські сети дружини Лещенка Анастасії Топольської, адже вона часто виступає в Москві.

Онищенко любить кінний спорт (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)

Нагадаємо, за даними НАБУ, нардеп Онищенко з соратниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень. 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Він пробув у в'язниці кілька місяців, а потім йому зробили операцію на серці в найближчій лікарні.

В Україні у нього була слава тусовщика і любителя дівчат-моделей. До речі, у спортсменки Анни Різатдінової від нього дитина.