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Ризатдинова умилила признанием о сыне от экс-регионала: "мое сердце тает"

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 12:11
Ризатдинова умилила признанием о сыне от экс-регионала: "мое сердце тает" Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Автор: Styler

В Украине 9 мая отмечают День матери. В этот день все поздравляют своих самых дорогих людей с праздником. В том числе - и звезды. Но некоторые селебретиз делятся и самыми сладкими моментами своего материнства.

Так, вот три года назад у бронзового призера Олимпийских игр Анны Ризатдиновой стало больше на одну "награду" - 12 ноября 2017 года на свет появился ее сын Роман. И гимнастка рассказала нам о том, как ребенок ее радует.

"Будучи беременной, я разговаривала с животиком, осознавала, что стану мамой. Но почувствовала это в нашу первую с Ромой встречу, когда его после родов положили мне на грудь", - говорит звезда.

Как и для большинства женщин, самыми тяжелыми для Ризатдиновой-мамы были первые три месяца. В течение этого периода, откровенно рассказывает спортсменка, ты не владеешь своим временем, а целиком и полностью посвящаешь себя ребенку. Однако после начинается самое сладкое в материнстве - первые улыбки, объятия, признания в любви…

"Мое сердце тает, когда после работы Рома встречает меня со словами: "Мамочка, милая, я соскучился". Такие моменты бесценны. Ты осознаешь, что ты нужна, тебя ждет и любит твой самый родной человек. Рома в свои три уже даже делает мне комплименты, как настоящий мужчина. Говорит что мама красивая. Поэтому для меня важно быть для него красивой, счастливой, всегда в хорошем настроении и на позитиве. Потому что ребенок радуется, когда радуется его мама", - с улыбкой рассказывает Анна.

Также Ризатдинова поздравляет всех матерей с праздником и желает получать удовольствие от этого статуса.

Ризатдинова умилила признанием о сыне от экс-регионала: &quot;мое сердце тает&quot;

Ризатдинова умилила признанием о сыне от экс-регионала: &quot;мое сердце тает&quot;

Фото: Анна Ризатдинова с сыном (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что отец сына Анны - скандальный украинский бизнесмен, бывший нардеп от "Партии регионов" Александр Онищенко. Он обвиняется в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции. Онищенко и Ризатдинова разведены и не живут вместе с 2019 года.

Ранее Ризатдинова дала топ-5 советов, которые помогут вам выбросить глупые мысли из головы.

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