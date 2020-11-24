Беглец-Азаров выдал новый перл про украинские школы

Бывший премьер-министр Украины и беглец Николай Азаров продолжает выдавать все новые странные высказывания.

На этот раз в эфире телеканала NewsOne бывший чиновник поведал о том, что якобы в Украине военных ВСУ и детей в школах обучают по "неонацистской" программе.

"В военных училищах Украины готовят офицеров под "бандеровским" лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Их готовят в таком духе, что "Великой отечественной войны" не было, а была национально-освободительная борьба ООН и УПА за независимость Украины", – заявил Азаров.

Бывший чиновник сообщил, что "Украину внешние кураторы ставят под раскол".

"В Украине надо прекратить "неонацистскую" подготовку в школах. У меня волосы дыбом встали. Программы для обучения в школах писали враги Украины, которые предали историю украинского народа", – говорил Азаров.

Здесь можно посмотреть видео. Цитату Азарова можно услышать с 35 минуты ролика.

В комментариях украинцы молниеносно отреагировали на заявления бывшего премьера.

Калян. Советуй в Раше. Твое время в Украине прошло.

Чому я повинен його слухати, бачити та думати про те, що в голові безумного Азарова? Піду посаджу цибулю, на весні буду їсти.

Як говорять поляки, якщо людина прожила в іншій, чужій, іноземній країні і не в вивчила мови цієї країни то він ДЕБІЛ. Хто тоді Азаров, який правильно текст не вмів прочитати в Раді???

Как мы писали ранее, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и члены его семьи скупили несколько домов и участков земли в элитном районе на Рублевке.