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Азаров и его семья скупили дома на Рублевке: все подробности

STYLERПерсоны    07.02.2020 - 13:49
Азаров и его семья скупили дома на Рублевке: все подробности
Азаров и его семья скупили недвижимость на Рублевке (Коллаж РБК-Украина)

Родственники Азарова скупили на Рублевке элитные дома и участки земли

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и члены его семьи скупили несколько домов и участков земли в элитном районе на Рублевке. Николай Азаров и его трое сыновей находятся под следствием по трем статьям Уголовного кодекса, но еще в 2014 году он покинул Украину и сбежал в Россию.

Как сообщают журналисты издания Proekt.media, Николай Азаров с 2015 года арендовал территорию оздоровительного комплекса на Рублевке на 50 соток земли.

Его супруга, Людмила Азарова купила в 2014 году участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тысячи квадратных метров по соседству. Стоит отметить, что такая недвижимость стоит на Рублевке около 370 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов).

Еще одно имение в 99 соток принадлежит невестке экс-премьер-министра Лилии Азаровой. А вот сам Николай Азаров арендует 47 соток земли и особняк на территории оздоровительного комплекса "Рублево-Успенский" в Петрово-Дальнем.

Этот комплекс относится к недвижимости управления делами президента РФ и поэтому неизвестно, платит ли Азаров за его аренду. В данных реестров указано, что земля ему была выделена на основании какого-то письма.

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