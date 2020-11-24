Втікач-Азаров видав новий перл про українські школи

Колишній прем'єр-міністр України і втікач Микола Азаров продовжує видавати нові дивні висловлювання.

На цей раз в ефірі телеканалу NewsOne колишній чиновник розповів про те, що нібито в Україні військових ЗСУ і дітей у школах навчають за "неонацистською" програмою.

"У військових училищах України готують офіцерів під "бандерівським" гаслом "Слава Україні! Героям слава!". Їх готують в такому дусі, що "Великої вітчизняної війни" не було, а була національно-визвольна боротьба ООН і УПА за незалежність України", – заявив Азаров.

Колишній чиновник повідомив, що "Україну зовнішні куратори ставлять під розкол".

"В Україні треба припинити "неонацистську" підготовку в школах. У мене волосся стало дибки. Програми для навчання в школах писали вороги України, які зрадили історію українського народу", – говорив Азаров.

Тут можна подивитися відео. Цитату Азарова можна почути з 35 хвилини ролика.

В коментарях українці блискавично відреагували на заяви колишнього прем'єра.

Калян. Радь в Раші. Твій час в Україні пройшов.

Чому я повинен його слухати, бачити та думати про те, що в голові божевільного Азарова? Піду посаджу цибулю, на весні буду їсти.

Як говорять поляки, якщо людина прожила в іншій, чужій, іноземній країні і не вивчила мови цієї країни то він ДЕБІЛ. Хто тоді Азаров, який правильно текст не вмів прочитати в Раді???

Як ми писали раніше, екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров та члени його сім'ї скупили кілька будинків і ділянок землі в елітному районі на Рубльовці.