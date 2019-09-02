Беда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотности

В тексте публикации Анны Новосад нашли как минимум девять ошибок
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад стала объектом насмешек из-за своего недавнего поста в Facebook. В публикации глава ведомства допустила по крайней мере девять ошибок.
На безграмотность министра обратили внимание, как пользователи сети, так и доктор филологических наук и одна из признанных борцов за чистоту украинского языка Ирина Фарион.
Стоит отмеить, что Фарион даже объявила конкурс: тому, кто найдет наибольшее количество ошибок в тексте публикации Новосад, она пообещала подарить свою книгу "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)".
Ирина Фарион называет нового министра "бедой для науки". К тому же в День знаний языковед планирует начать лекцию для студентов с исправления ошибок в Facebook-посте нового министра. Фарион посоветовала Новосад посетить "какие-нибудь курсы по украинской безграмотности".
Министр образования Анна Новосад опозорилась из-за безграмотности (скрин: facebook.com)
Пользователи сети подхватили инициативу Фарион, находя все больше и больше ошибок в тексте Анны Новосад. Они оставляют сотни комментариев под репостом Фарион.
Министр образования Анна Новосад опозорилась из-за безграмотности (скрин: facebook.com)
Напомним, Николай Тищенко, известный ресторатор, а также новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", не смог ответить на вопрос журналистки об Иловайской трагедии и нахамил ей.
Также мы писали, что нардеп от партии "Слуга народа" опозорился с тем, что не смог вспомнить имя и фамилию нового премьер-министра, за которого проголосовал незадолго до этого.