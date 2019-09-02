Беда для науки: новый министр образования опозорилась из-за безграмотности

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад стала объектом насмешек из-за своего недавнего поста в Facebook. В публикации глава ведомства допустила по крайней мере девять ошибок.

На безграмотность министра обратили внимание, как пользователи сети, так и доктор филологических наук и одна из признанных борцов за чистоту украинского языка Ирина Фарион.

Стоит отмеить, что Фарион даже объявила конкурс: тому, кто найдет наибольшее количество ошибок в тексте публикации Новосад, она пообещала подарить свою книгу "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)".

Ирина Фарион называет нового министра "бедой для науки". К тому же в День знаний языковед планирует начать лекцию для студентов с исправления ошибок в Facebook-посте нового министра. Фарион посоветовала Новосад посетить "какие-нибудь курсы по украинской безграмотности".

Министр образования Анна Новосад опозорилась из-за безграмотности (скрин: facebook.com)

Пользователи сети подхватили инициативу Фарион, находя все больше и больше ошибок в тексте Анны Новосад. Они оставляют сотни комментариев под репостом Фарион.

Я не скажу, что я профи по языку, но мои глаза витекли.

Когда прочитала этот пост, то тоже ужаснулась количеству ошибок! К сожалению, ошибок значительно больше. Вот еще. 1) Йдучи з МОН У Парламент; 2) висновки лише ЗА діями та результатами; 3) Нова українська школа (а далі - без тире); 4) уряд (з маленької); 5) науки Й інновацій...

Даже мои иностранные друзья владеют украинским лучше...

То то же. Какой министр, такие и школьники в школи. Увы.

Министр образования Анна Новосад опозорилась из-за безграмотности (скрин: facebook.com)

Напомним, Николай Тищенко, известный ресторатор, а также новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", не смог ответить на вопрос журналистки об Иловайской трагедии и нахамил ей.

Также мы писали, что нардеп от партии "Слуга народа" опозорился с тем, что не смог вспомнить имя и фамилию нового премьер-министра, за которого проголосовал незадолго до этого.