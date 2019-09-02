Біда для науки: новий міністр освіти зганьбилася через безграмотність

У тексті публікації Ганни Новосад знайшли як мінімум дев'ять помилок
Новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад стала об'єктом насмішок через свій недавній допис у Facebook. У публікації глава відомства допустила щонайменше дев'ять помилок.
На безграмотність міністра звернули увагу, як користувачі мережі, так і доктор філологічних наук і одна з визнаних борців за чистоту української мови Ірина Фаріон.
Варто зазначити, що Фаріон навіть оголосила конкурс: тому, хто знайде найбільшу кількість помилок у тексті публікації Новосад, вона пообіцяла подарувати свою книгу "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)".
Ірина Фаріон називає нового міністра "бідою для науки". До того ж у День знань мовознавець планує почати лекцію для студентів з виправлення помилок в Facebook-дописі нового міністра. Фаріон порадила Новосад відвідати "якісь курси з української безграмотності".
Міністр освіти Ганна Новосад зганьбилася через безграмотність (скрін: facebook.com)
Користувачі мережі підхопили ініціативу Фаріон, знаходячи все більше і більше помилок у тексті Ганни Новосад. Вони залишають сотні коментарів під репостом Фаріон.
Міністр освіти Ганна Новосад зганьбилася через безграмотність (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, Микола Тищенко, відомий ресторатор, а також новообраний депутат від партії "Слуга народу", не зміг відповісти на запитання журналістки про Іловайську трагедію і нахамив їй.
Також ми писали, що нардеп від партії "Слуга народу" зганьбився з тим, що не зміг згадати ім'я та прізвище нового прем'єр-міністра, за якого проголосував незадовго до цього.