Біда для науки: новий міністр освіти зганьбилася через безграмотність

Новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад стала об'єктом насмішок через свій недавній допис у Facebook. У публікації глава відомства допустила щонайменше дев'ять помилок.

На безграмотність міністра звернули увагу, як користувачі мережі, так і доктор філологічних наук і одна з визнаних борців за чистоту української мови Ірина Фаріон.

Варто зазначити, що Фаріон навіть оголосила конкурс: тому, хто знайде найбільшу кількість помилок у тексті публікації Новосад, вона пообіцяла подарувати свою книгу "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)".

Ірина Фаріон називає нового міністра "бідою для науки". До того ж у День знань мовознавець планує почати лекцію для студентів з виправлення помилок в Facebook-дописі нового міністра. Фаріон порадила Новосад відвідати "якісь курси з української безграмотності".

Міністр освіти Ганна Новосад зганьбилася через безграмотність (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі підхопили ініціативу Фаріон, знаходячи все більше і більше помилок у тексті Ганни Новосад. Вони залишають сотні коментарів під репостом Фаріон.

Я не скажу, що я профі по мові, але мої очі витекли.

Коли прочитала цей пост, то теж жахнулася кількості помилок! На жаль, помилок значно більше. Ось ще. 1) Йдучи з МОН У Парламент; 2) висновки лише ЗА діями та результатами; 3) Нова українська школа (а далі - без тире); 4) уряд (з маленької); 5) науки Й інновацій...

Навіть мої іноземні друзі володіють українською краще...

Отож. Який міністр, такі і школярі школи. На жаль.

Міністр освіти Ганна Новосад зганьбилася через безграмотність (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, Микола Тищенко, відомий ресторатор, а також новообраний депутат від партії "Слуга народу", не зміг відповісти на запитання журналістки про Іловайську трагедію і нахамив їй.

Також ми писали, що нардеп від партії "Слуга народу" зганьбився з тим, що не зміг згадати ім'я та прізвище нового прем'єр-міністра, за якого проголосував незадовго до цього.