Базовий гардероб на осінь: 5 стильних образів із джинсами, які виділять вас із натовпу

У гардеробі на прохолодну осінь та початок зими мають бути різні варіанти одягу, які можна носити в залежності від настрою, погодних умов та вибраного стилю. Основа, як правило, - це штани та джинси.

Джинси та трендова куртка у стилі кантрі

Куртка в стилі кантрі, куртка "діда", робоча або utility - безперечний тренд 2024 року. Раніше такий одяг носили перші американські фермери, для яких було важливо, щоб він не заважав під час роботи, а останніми роками цей верхній одяг перекочував на модні подіуми. Для стильного луку на осінь надягайте таку куртку, сині джинси та светр. Доповнять образ ботильйони на підборах та стильна коричнева сумка.

Образ із курткою кантрі (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Джинси та сорочка з деніму

Ще один тренд 2024 року - образи, створені повністю з деніму. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній кольоровій гамі, щоб образ був ефектним. Доповнити такі луки можна як взуттям на низькому ходу, так і на високих підборах.

Джинсовий образ на кожен день (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/anoukyve)

Джинси та светр

Найпростіше, але в той же час стильне поєднання на осінь - джинси та светр, джемпер чи гольф-водолазка. Щоб створити багатошаровий образ, під светр також можна одягнути базову футболку.

Простий образ із джинсами (фото: instagram.com/sabinasocol)

Джинси та пальто

Для стильного образу надягайте темно-сині штани з деніму. Доповніть їх базовою футболкою та піджаком. Для прохолодніших осінніх і зимових днів зверху накиньте довге пальто, а завершать лук ботильйони з вузькими носками та сумка в тон до них.

Пальто та джинси на осінь (фото: instagram.com/frannfyne)

Джинси та тренч

Для повсякденного образу одягайте улюблені блакитні джинси прямого крою. Доповніть їх базовою футболкою або гольфом-водолазкою, коричневими ботильйонами на стійких підборах і невеликою сумкою під шкіру крокодила.

Образ із тренчем на осінь (фото: instagram.com/leasy_inparis)