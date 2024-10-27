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Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Воскресенье 27 октября 2024 07:16
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Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы Варианты луков с джинсами на осень 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В гардеробе на прохладную осень и начало зимы должны быть разные варианты одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранного стиля. Основа, как правило, - это брюки и джинсы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с каким верхом сочетать джинсы, чтобы выглядеть стильно.

Джинсы и трендовая куртка в стиле кантри

Куртка в стиле кантри, куртка "деда", рабочая или utility - бесспорный тренд 2024 года. Раньше такую одежду носили первые американские фермеры, для которых было важно, чтобы она не мешала во время работы, а в последние годы эта верхняя одежда перекочевала на модные подиумы. Для стильного лука на осень надевайте такую куртку, синие джинсы и свитер. Дополнят образ ботильоны на каблуках и стильная коричневая сумка.

Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Образ с курткой кантри (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Джинсы и рубашка из денима

Еще один тренд 2024 - образы, созданные полностью из денима. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы образ был эффектным. Дополнить такие луки можно как обувью на низком ходу, так и на высоких каблуках.

Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпыБазовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Джинсовый образ на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/anoukyve)

Джинсы и свитер

Самое простое, но в то же время стильное сочетание на осень - джинсы и свитер, джемпер или гольф-водолазка. Чтобы создать многослойный образ, под свитер также можно надеть базовую футболку.

Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Простой образ с джинсами (фото: instagram.com/sabinasocol)

Джинсы и пальто

Для стильного образа надевайте темно-синие брюки из денима. Дополните их базовой футболкой и пиджаком. Для более холодных осенних и зимних дней сверху накиньте длинное пальто, а завершат лук ботильоны с узкими носками и сумка в тон к ним.

Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпыБазовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Пальто и джинсы на осень (фото: instagram.com/frannfyne)

Джинсы и тренч

Для повседневного образа надевайте любимые голубые джинсы прямого кроя. Дополните их базовой футболкой или гольфом-водолазкой, коричневыми ботильонами на устойчивом каблуке и небольшой сумкой под кожу крокодила.

Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Образ с тренчем на осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Ранее мы рассказывали, какая модель женской куртки не выходит из моды.

Также узнайте, как выглядит самый модный оттенок джинсов на осень-2024.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Anouk Yve, Julie, Franny, Sylvie Mus.

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