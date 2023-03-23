Бажають бути вільними: сім'я із Чернівецької області повністю відмовилася від паспортів

Бажають жити у статусі вільних людей

Родина Дмитра Поп'юка із села Самакова у Чернівецькій області відмовилася від громадянства та документів. Свої дії вони пояснюють тим, що хочуть бути у статусі вільних людей.

Дмитро разом із дружиною Оксаною звернулися до міграційної служби із заявою про припинення свого громадянства. У заяві зазначено, що вони "не погоджуються бути громадянами, фізичними особами з ідентифікаційним кодом, з невільними обов'язками".

"Наша сім'я не може не звертати уваги на діяльність держави, яка давно не рухається з народом, знущається з нього неправовими постановами. Ми відкрито заявляємо, що, будучи людиною з народження, кожен має право бути людиною у статусі людини у Верховенстві Права людини", - заявив глава сім'ї.

Сім'я Поп'юк вирішила не просто відмовитись від українського громадянства, а від будь-якого громадянства в принципі.

І єдиним документом, який вони хочуть мати, - це пластикова картка "підтвердження людини". У ній зазначено статус, час та місце народження, прізвище та ім'я, місце фіксації майновими правами, місцезнаходження та відомості про родичів.

Саме такі документи дозволили мати 16-річній дочці та 13-річному синові.

Що відомо про сім'ю Поп'юк

Кілька років тому Дмитро Поп'юк став відомим на всю Україну. На чоловіка подали до суду за те, що він заборонив дітям відвідувати школу. Після цього його запросили до програми "Стосується кожного".

Сім'я перебралася до села, яке знаходиться високо в горах і куди навіть машиною дістатися важко. Як пояснював глава сімейства – вони хотіли усамітнитися. У минулому Дмитро – вчитель фізкультури, а після переїзду став безробітним.

Трьох синів та доньку вони перевели на домашнє навчання, і старший син не зміг закінчити 11 клас. Як зазначав глава сімейства, діти після переїзду в гори перестали хворіти.

Наймолодший син Матвій народився з тяжкою патологією - муковісцидозом. Хлопчик помер, а на сім'ю почали звертати пильну увагу соціальні служби.

На батька подали до суду за те, що він не дозволяє дітям ходити до школи. На суді Дмитро заявив, що сім'я веде спосіб життя, наближений до природного, а в соціумі він бачить негативний вплив на розвиток та виховання своїх дітей.

"Мої діти мають повний вибір. Вони не раби. Вони нікому і нічого не зобов'язані. Вони здобувають сімейну освіту. А це вище, ніж освіта соціальна", - сказав Поп'юк.

Суд визнав його винним у порушенні адміністративного правопорушення та наклав штраф у розмірі 850 гривень.