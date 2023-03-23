Хотят быть свободными: семья из Черновицкой области полностью отказалась от паспортов

Хотят жить в статусе свободных людей

Семья Дмитрия Попьюка из села Самакова в Черновицкой области отказалась от гражданства и документов. Свои действия они объясняют тем, что хотят быть в статусе свободных людей.

Дмитрий вместе с супругой Оксаной обратились в миграционную службу с заявлением о прекращении своего гражданства. В заявлении указано, что они "не согласны быть гражданами, физическими лицами с идентификационным кодом, с обязанностями".

"Наша семья не может не обращать внимание на деятельность государства, которое давно не движется с народом, издевается над ним неправовыми постановлениями. Мы открыто заявляем, что, будучи человеком с рождения, каждый имеет право быть человеком в статусе человека в Верховенстве Права человека", - заявил глава семьи.

Семья Попьюк решила не просто отказаться от украинского гражданства, а от любого гражданства в принципе.

И единственным документом, который они хотят иметь - это пластиковая карточка "подтверждения человека". В ней указан статус, время и место рождения, фамилия и имя, место фиксации имущественными правами, местонахождение и сведение о родственниках.

Именно такие документы разрешили иметь 16-летней дочери и 13-летнему сыну.

Что известно о семье Попьюк

Несколько лет назад Дмитрий Попьюк стал известен на всю Украину. На мужчину подали в суд за то, что он запретил своим детям посещать школу. После этого его пригласили в программу "Касается каждого".

Семья перебралась в село, которое находится высоко в горах и куда даже машиной добраться сложно. Как объяснял глава семейства - они хотели уединиться. В прошлом Дмитрий - учитель физкультуры, а после переезда стал безработным.

Троих сыновей и дочку они перевели на домашнее обучение, и старший сын не смог закончить 11 класс. Как отмечал глава семейства, дети после переезда в горы перестали болеть.

Самый младший сын Матвей родился с тяжелой патологией - муковисцидозом. Мальчик умер, а на семью стали обращать пристальное внимание социальные службы.

На отца подали в суд за то, что он не разрешает детям ходить в школу. На суде Дмитрий заявил, что семья ведет способ жизни, приближенный к природному, а в социуме он видит негативное влияние на развитие и воспитание своих детей.

"Мои дети имеют полный выбор. Они не рабы. Они никому и ничего не обязаны. Они получают семейное образование. А это выше, чем образование социальное", - сказал Попьюк.

Суд признал его виновным в нарушении административного правонарушения и наложил штраф в размере 850 гривен.