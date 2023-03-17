ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Залишила серветку в тілі 7-річного хлопчика": під Києвом лікарка піде під суд за помилку

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 18:48
"Залишила серветку в тілі 7-річного хлопчика": під Києвом лікарка піде під суд за помилку На Київщині судитимуть лікарку за неналежне виконання професійних обов'язків (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом судитимуть лікарку, яка під час операції залишила серветку в тілі 7-річного пацієнта.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Що відомо про інцидент

Представники Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру лікарці за фактом неналежного виконання професійних обов’язків.

"У хірургічному відділенні однієї з лікарень області 7-річному хлопчику проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит". Там йому проведено повторне оперативне втручання, під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини шматок серветки, залишеної після попередньої операції", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Яке покарання загрожує лікарці

Лікарку звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків. Їй інкримінують статтю ч. 2 ст. 140 КК України.

Зазначимо, що за цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. А також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Поки триває слідство, додаткових деталей справи Бориспільська прокуратура не повідомляє.

Раніше ми писали про жінку, яка прожила 18 років із медичним інструментом у животі.

Читайте також про те, як лікарі врятували хлопчика з Бахмуту, у якого застряг осколок біля серця.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі Прокуратура