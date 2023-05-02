"Бажаю перемоги, але..." Музичний експерт оцінив шанси України на перемогу в Євробаченні 2023

Про пісню гурту TVORCHI

Мені подобається "Heart Of Steel", звучить стильно, не шароварщина, це вже плюс. Я переймався, щоб на Євробачення не поїхали якісь етно-колективи з черговою піснею для бабці Галі. Я за те, щоб музика розвивалась, щоб наші українці могли на рівні конкурувати з артистами із Америки та Європи. Мрію про те, щоб наш артист отримав Греммі, щоб у чартах поруч з Бібером та Post Malone знаходилось ім’я і нашого співака! Так що в Ліверпулі світ побачить, що в Україні не тільки етно завивання, але і стильна, сучасна музика.

Про конкурсантів з інших країн

Я прослухав кожну пісню, щоб зрозуміти для себе, з ким будуть конкурувати наші хлопці. З того, що я, м’яко кажучи, не зрозумів, то це пісня гурту з Хорватії, та не сподобалась картинка від Бельгії.

Багато почув шаблонних пісень, не цікавих, але були і ті, що дуже вразили, наприклад Вірменія - ну прямо кайф, стильна пісня, гарна дівчина, все на рівні.

Про те, яке місце займе Україна

Я думаю, не вдасться вгадати. Я не розумію, як аудиторія слухачів буде сприймати Україну, бо в кожній країні світу ранок починається з новин про війну в Україні. Та слухачі можуть оцінити наших хлопців не тільки зі сторони сподобалась пісня чи ні, а й зі сторони співчуття. Чи навпаки - зі сторони сильного прикладу. Плюс є багато політичних факторів, котрі також можуть впливати.

Я думаю, що в десятці точно будуть, але, звісно, бажаю їм перемоги!

Андрій Парфенов (фото надане автором)

Про те, чи звертались артисти з приводу написання пісень для Нацвідбору

Так, зверталися, навіть декілька робіт було зроблено. Проблема у тому, що клієнти котрі зверталися до мене, чомусь бачили відбір на Євробачення як конкурс "хто більше додасть у пісню трембіт, бандур та сопілок".

Бажання клієнта - закон, хочеш так, добре, я ж не буду проводити психологічні тренінги та через силу переконувати та нав’язувати свою думку.

Але одна дівчина запропонувала ну дуже цікаву ідею, ми зробили пісню, як на мене, дуже цікаву та оригінальну, але банально не встигли закінчити роботу до тих дат, в котрі треба було подати пісню, бо у неї були проблеми зі зв’язками і лікування забрало деякий час.

Про конкурс Євробачення

Євробачення, на мою думку, це трішки застарілий конкурс, який потребує якихось змін, хоча б в форматності. Але все одно - це потужний шанс для артистів заявити про себе на весь світ!