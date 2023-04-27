З’явився новий прогноз щодо місця України на Євробаченні 2023

Україна досі не втрачає шансів перемогти на конкурсі Євробачення 2023, яке стартує в Ліверпулі вже у середині травня. Хоча позиція гурту TVORCHI трохи похитнулася.

Про це свідчать дані букмекерських прогнозів, опублікованих на сайті пісенного дійства 27 квітня.

Яке місце займе Україна на Євробаченні 2023

Наразі Україна знаходиться на третьому місці у рейтингу, поступаючись Фінляндії і Швеції, навіть не дивлячись на "плагіатний скандал", який розгорівся довкола співачки Loreen.

Букмекери сьогодні дають шведам 45% на перемогу, фінам - 16%, а українцям - лише 7%.

Четвертою у рейтингу йде Франція, яку представлятиме співачка Ла Сарра, а закриває топ-5 представниця Іспанії Бланка Палома.

Зауважимо, що TVORCHI трималися на першому місці дуже тривалий час - до і після перемоги гурту у фіналі Національного відбору.

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Додамо, що у відкритому на сайті Євробаченні опитуванні, шанувальники конкурсу віддають третє місце Ізраїлю. Україна у цьому топі займає аж 13 місце.

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Претенденти на перемогу у Євробаченні 2023

Loreen - "Tattoo"

Käärijä - "Cha Cha Cha"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

La Zarra - "Évidemment"

Blanca Paloma - "Eaea"

Коли відбудеться Євробачення 2023

Євробачення 2023 пройде у Великій Британії на ліверпульській арені M&S Bank Arena, що може вмістити 11 тисяч глядачів шоу.

Перший півфінал відбудуться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня (Україна, яка здобула перемогу на Євробаченні 2022 у Турині та країни "Великої п’ятірки" автоматично кваліфікуються до фіналу).

У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від свого представництва через фінансові причини.

Цього року Євробачення проходитиме під гаслом "Об'єднані в музиці".