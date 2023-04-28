"Закривав очі на важливі речі". Відомий український співак покаявся за концерти в Росії після 2014 року

Відомий український співак, лідер проєкту BAH.ROMA Роман Бахарєв, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, випустив нову пісню "199,9", яку присвятив "мертвому другу" - товаришу з країни-окупанта, який підтримує жахливу війну. А ще покаявся за те, що довгий час "закривав очі" на агресію РФ і вірив у "хороших росіян".

Більше про новий трек артиста з Донбасу, а також про його позицію сьогодні - в нашому матеріалі нижче.

Про що пісня "199,9"

"199,9" - перший сингл з нового альбому Романа, юність якого пройшла на батьківщині його матері - у місті Чистякове Донецької області, яке з липня 2014 року фактично контролюється російською окупаційною адміністрацією.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/bahroma)

Назва пісні апелює до терміну "вантаж 200", що для артиста символізує людей, які назавжди поховали себе в його пам’яті.

За словами Романа, ця пісня відображає його особисту трансформацію, яка відбувалася роками війни і досягла піку у 2022-му. Він переосмислює власні зв’язки з Росією - сімейні, творчі та соціальні - і демонструє їхнє розірвання.

У пісні 41-річний співак розплутує символічний вузол на шиї і пропонує відтяти голови орлу.

Що говорить Роман про росіян сьогодні

У відеозверненні, яке Бахарєв виклав напередодні у Instagram, він публічно говорить про своє прозріння стосовно людей по той бік кордону і небажання жодних компромісів.

Співак каже, що саме його прізвище - це перше, що пов’язало його з країною-терористом, через коріння батька, його батьківщину, та місце, де народився і він (Роман народився на Уралі, але ще малим переїхав з батьками на Донбас).

"Це те, що вже є в моїй історії, і що я не можу змінити. Так само як, на жаль, і мою співпрацю з країною-терористом в минулому, мою російськомовну творчість та невірно обраний вектор в цілому", - говорить він.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/bahroma)

Музикант шкодує, що "в минулому робив неправильні вибори та закривав очі на важливі речі".

"Шкода, що через певні обставини я їхав і виступав в країні-теростисті вже після 14-го року. І тим більше шкода, що виступав з російськими гуртами на одній сцені в Європі вже після початку повномасштабної війни. Не дивлячись на те, що вони називають себе опозиційними, що концерти відбувались під гаслом "Stand with Ukraine", а прибуток з них йшов до українських фондів, зараз я усвідомлюю, що це те саме змішання двох культур і пошук "хороших рускіх". Але тоді мені все ще хотілось вірити в людяність. І їдучи туди, я був впевнений, що роблю корисну справу і допомагаю Україні... Ми всі помиляємось", - каже артист.

Роман Бахарєв (фото: instagram.com/bahroma)

У зверненні він просить вибачення за ці дії у всіх українців і запевняє, що "все це лишається в минулому".

"У кожного свій шлях до свідомості, і я на своєму. Все, що я можу зробити зараз - це висновки та роботу над помилками. Свій вибір я вже зробив, як і змінив вектор своєї творчості. Наразі я планую релізи нових пісень. Україномовних пісень. Пишу і шкодую, що раніше так мало писав українською. Але знову таки: це мій шлях. Вірю, і знаю, що далі - більше і краще. Прошу вибачення за свої помилки та сподіваюсь на розуміння своїх співгромадян. Слава Україні!" - сказав лідер BAH.ROMA.

Також Роман додав, що його звернення "мало б статися давно", але він "не надавав цьому значення", бо займався "більш важливими речами для допомоги країні".